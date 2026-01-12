Москвичам назвали время прихода нового снегопада

Синоптик Позднякова: Новая волна интенсивного снега пройдет в столице 14 января

Снегопад может вернуться в столицу в середине недели. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

За ночь на понедельник, 12 января, выпало от 3 до 6 сантиметров снега, а днем ожидается увеличение снежного покрова еще на 1-3 сантиметра. Однако циклон, ставший причиной осадков, в скором времени закончится.

Новая волна интенсивного снега пройдет в столице в среду, 14 января, предупредила Позднякова. В этот день может выпасть от одного до трех сантиметров снега.

12 января высота сугробов в столице достигла практически полуметра.

На следующей неделе по Москве ударят настоящие крещенские морозы. К празднику Крещения, 19 января, в мегаполисе ожидается серьезное похолодание: в следующий понедельник под утро столбики термометров опустятся до минус 20-25 градусов.