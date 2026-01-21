Россиянам напомнили о возможности получить деньги за падение зимой

Адвокат Краснов: Россиянам полагается компенсация за травмы при падении зимой

Россиянам полагается компенсация за травмы, полученные при падении зимой из-за некачественной уборки придомовых и городских территорий от снега и наледи. Об этом россиянам напомнил член Общественной палаты Москвы, почетный адвокат России Дмитрий Краснов, передает «Газета.Ru».

По словам эксперта, если человек поскользнулся и получил травму из-за того, что тротуар не посыпали песком, коммунальщики, УК или ТСЖ обязаны компенсировать траты на лечение. Если это произошло не на придомовой территории, ответственность несут городские коммунальные службы.

Юрист рекомендовал обратиться в Гражданский суд, подав иск на службу, отвечавшую за проблемный участок. Необходимо предъявить доказательства: кадры неубранной территории, показания свидетелей и медицинское заключение. Краснов посоветовал вызвать участкового сразу после получения травмы — он зафиксирует произошедшее, что позже поможет в суде.

Специалист добавил, что если у пострадавшего есть страховка, обращаться нужно в страховую. Компания самостоятельно взыщет средства с ответственной стороны.

Ранее владельцам автомобилей напомнили о возможности получить до миллиона рублей за упавшую на машину сосульку.

