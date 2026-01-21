Реклама

Экономика
18:20, 21 января 2026Экономика

Россиянам назвали способы избавиться от соседского хлама в подъезде

Эксперт Бондарь: Захламление подъезда незаконно, можно пожаловаться в УК
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Захламление подъезда многоквартирного дома личными вещами незаконно, пожаловаться на таких соседей можно в управляющую компанию (УК). Способы избавиться от хлама в общих коридорах назвал россиянам общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет Life.ru.

Эксперт напомнил, что пространство за дверью квартиры считается общей собственностью всех жильцов здания — об этом говорится в статье 36 Жилищного кодекса. Если вещи кого-то из соседей в подъезде создают дискомфорт, можно обратиться в УК. Специалисты осмотрят территорию и попросят владельцев освободить пространство.

Помимо этого, личные вещи в подъезде могут мешать эвакуации и создавать пожароопасную обстановку. Тогда уже можно вызывать государственную пожарную инспекцию. За такие нарушения предусмотрены штрафы по статье 20.4 КоАП РФ — их размер достигает от 5000 до 15 тысяч рублей.

«Иногда соседи заходят дальше и устанавливают дополнительные двери или перегородки, огораживая часть этажа. В случае, если такие изменения не были заложены в проектной документации дома и не одобрялись на собрании собственников, подобная постройка может быть признана незаконной перепланировкой», — пояснил Бондарь.

Ранее россиян предупредили о наказании за неприятный запах из квартиры. Если зловоние будет устойчивым и распространится в общие помещения дома, это будет считаться нарушением санитарных правил, пояснили юристы.

