09:01, 21 января 2026

Россиянам назвали способы не превратить одиночный отдых в триллер-историю

Турэксперт Цимбал посоветовала туристам-одиночкам брать трекеры для поиска вещей
Алина Черненко

Фото: TongTa25 / Shutterstock / Fotodom

Предприниматель, организатор путешествий по России и миру, амбассадор гедонизма Ирина Цимбал назвала россиянам простые способы, которые помогут не превратить одиночный отдых в триллер-историю. Советами она поделилась с «Лентой.ру».

Так, турэксперт порекомендовала соло-путешественникам сохранять цифровые копии всех документов; бронировать жилье только в проверенных отелях, в идеале — по рекомендациям; заранее продумать маршрут, скачать офлайн-карты и отметить нужные точки; брать с собой в поездки наличные на случай ЧП и раскладывать трекеры для поиска вещей по чемоданам и рюкзакам. Она также посоветовала раз и навсегда отказаться от идеи путешествовать на случайных попутках.

Цимбал отметила, что ради безопасности перед одиночной поездкой стоит включить в телефоне отслеживание геопозиции и поделиться ей с друзьями и семьей. Одежду лучше выбирать простую — без люксовых брендов, кричащих украшений и дорогих сумок. Это правило помогает избежать внимания тех, кто готов нажиться на богатых туристах, пояснила предприниматель. 

Людям, которые только пробуют формат соло-путешествий, Цимбал посоветовала начать с исследования родной страны. Так получится оставаться в привычном менталитете и не пугаться языкового барьера.

Ранее российский тревел-блогер Алексей Кутовой раскрыл плюсы поездок по миру в одиночку. По его мнению, люди, которые путешествуют с другом или второй половинкой, находятся в «пузыре», и их общение проходит только между собой.

