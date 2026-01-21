Россияне захотели работать среди растений

October Goup: 70 % россиян хотят увидеть в офисах зеленые зоны

Россияне хотели бы видеть в офисах озелененные пространства для отдыха и кофе-пойнты — так им будет проще бороться со стрессом. К такому выводу пришли аналитики October Group, данные опроса компании есть в распоряжении «Ленты.ру».

Обязательным элементом офиса озеленение рекреационных пространств считают 70 процентов россиян, 47 хотели бы видеть на работе кофе-пойнты, помещения для встреч и неформального общения, а 36 процентов нужны площадки на открытом воздухе. По данным исследования, 23 процента офисных сотрудников отмечают снижение стресса и рост продуктивности в «живой» зеленой среде, а каждый третий использует зоны отдыха не только для отвлечения от дел, но и для работы.

Россияне, которые хотели бы видеть в офисах зеленые зоны, считают, что они улучшат микроклимат в помещении, поспособствуют росту продуктивности и снизят уровень стресса, а также сформируют собственный стиль пространства и компании.

При этом 22 процента опрошенных хотели бы видеть прогулочные пространства или парковую зону в непосредственной близости от офиса — наличие таких площадок позволит органично встраивать переключение и восстановление в течение дня, сохраняя рабочий ритм и продуктивность.

«В целом о необходимости зон отдыха в бизнес-центрах говорят три четверти сотрудников. При этом 30 процентов используют их не только для релаксации, но и как дополнительное место для работы в нестандартной обстановке», — отметил директор по маркетингу компании Евгений Межевикин.

Ранее стало известно, что россияне начали пытаться гармонично смешивать сферы карьеры и личной жизни.