15:42, 21 января 2026Россия

Россиянин рассказал о первых минутах после атаки ВСУ на Адыгею

РИА Новости: В квартире жителя Адыгеи в результате атаки ВСУ выбило двери и окна
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Head of the Republic of Adygea Murat Kumpilov via Telegram / Reuters

В квартире жителя Адыгеи в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбило двери и окна. О первых минутах после удара беспилотников мужчина рассказал в беседе с РИА Новости.

По его словам, атака произошла около 11 часов вечера, через 10 минут после того, как он уложил детей спать.

«У меня двое маленьких детей: 7 месяцев и 3,5 года. Мы сыновей только уложили спать, буквально через 10 минут произошла вспышка, волна. Жену отбросило к стене, меня тоже на пол. Я бросился к детям, благо бог их уберег, все хорошо», — вспомнил россиянин.

Мужчина пояснил, что после взрыва отправил семью пережидать атаку в подвал, а сам вернулся в квартиру, в которой вынесло входную, балконную и межкомнатные двери, а также выбило окна. Сейчас в квартиру зайти не дают правоохранительные службы.

Об атаке дронов ВСУ на республику стало известно в ночь на 21 января. В результате начался пожар в многоквартирном жилом доме. По предварительным данным, пострадали 13 человек.

