15:15, 21 января 2026Россия

Появились подробности о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Адыгее

Глава Адыгеи Кумпилов: У всех пострадавших при атаке ВСУ стабильное состояние
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Social Media / Reuters

У всех пострадавших при ночной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Адыгее стабильное состояние. Об этом сообщает глава российского региона Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

По его словам, госпитализированы девять человек, двое из них находятся в медучреждении Краснодара.

«По словам врачей, у всех госпитализированных в результате ночной атаки состояние стабильное, угрозы жизни нет. Это — главное», — написал чиновник.

Об атаке дронов ВСУ на республику стало известно в ночь на 21 января. В результате начался пожар в многоквартирном жилом доме в поселке Новая Адыгея. Кумпилов сообщал, что в результате атаки на возглавляемый им регион пострадали 13 человек. Еще 27 жителей поселка находятся в пункте временного размещения. По мнению военкора Евгения Поддубного, атакой на Адыгею ВСУ хотели достичь двух целей.

