Россиянин заступился за капитана команды и подрался с канадцем в матче НХЛ

Российский форвард «Эдмонтон Ойлерс» Василий Подколзин заступился за капитана своей команды Конора Макдэвида в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В первом периоде против канадского игрока «Ойлерс» силовой прием провел его соотечественник Джонатан Ковачевич. Подколзин сбросил перчатки и атаковал канадца. Судьи разняли хоккеистов, оба получили за драку по 5 минут штрафа, а Подколзин был наказан дополнительными 10 минутами как зачинщик.

Игра прошла в ночь на среду, 21 января, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Нью-Джерси». В составе победителей гол и результативный пас на свой счет записал российский форвард Арсений Грицюк.

Подколзин в нынешнем сезоне провел 51 матч в НХЛ. Россиянин забросил 12 шайб и сделал 11 результативных передач.