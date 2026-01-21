Реклама

12:24, 21 января 2026Силовые структуры

Россиянин после подработки попал под следствие

В Татарстане задержали мужчину за поджог базовой станции сотового оператора
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Татарстане задержали мужчину за поджог базовой станции сотового оператора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным ведомства, 29 декабря 2025 года был совершен поджог базовой станции одного из операторов сотовой связи. При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили следы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 38-летний местный житель.

30 декабря он был задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На допросе он рассказал, что в одном из мессенджеров ему поступило предложение о подработке. Поджог оборудования ему объяснили тем, что после этого владельцы оператора хотят получить страховые выплаты. Свои действия он должен был снять на видео и отправить заказчику. За каждый объект ему обещали 40 тысяч рублей.

Следователи установили его причастность к двум поджогам.

Ранее сообщалось, что российский школьник получил срок после съемки в военкомате.

