Россиянка отхлестала поводком чужого годовалого ребенка

Жительница Екатеринбурга отхлестала поводком чужого годовалого ребенка на улице Молотобойцев. Как стало известно порталу E1.ru, под раздачу россиянки попала дочь соседей.

Родители с восьмилетним сыном и годовалой дочкой возвращались домой с детской площадки. Горожанка шла им навстречу с собакой. Как отметили пострадавшие, женщина внезапно на них накинулась.

Сначала соседка начала нецензурно выражаться, Затем она начала бить главу семейства, который в этот момент держал на руках дочь. Неадекватная горожанка попала девочке поводком по лицу и голове.

Мать рассказала, что переживала и за сына. Как утверждает она, мальчик боится собак. «Причина нападения в том, что мой муж похож на чурку. И она хочет, чтобы мы переехали. При этом муж русский, его зовут Никита, квартира у нас в собственности», — поделилась екатеринбурженка.

Она подчеркнула, что врачи 9-й больницы зафиксировали у побитого ребенка отек мягких тканей. Родители написали на соседку заявление в полицию.

