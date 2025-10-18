Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:41, 18 октября 2025Силовые структуры

Женщина оставила младенца у мусорных баков в Петербурге из-за нервного срыва

Следователи задержали женщину, оставившую младенца у мусорных баков в Петербурге
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал «Питерский Следком»

Следователи задержали женщину, оставившую коляску с младенцем у мусорных баков в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главного следственного управления Следственного комитета России по городу.

По данным источника, 17 октября прохожий нашел ребенка на улице и немедленно заявил об этом в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что матерью новорожденной девочки оказалась 35-летняя женщина, ранее привлекавшаяся к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. На допросе она призналась, что бросила младенца из-за финансовых проблем и нервного срыва. Задержанная раскаялась и признала вину.

В середине сентября житель Нефтеюганска бросил чужого девятимесячного ребенка в холле гостиницы и сбежал. Мужчина согласился присмотреть за сыном 33-летней знакомой, которая отлучилась в магазин, но затем оставил коляску и ушел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц раскрыл впечатление Зеленского от встречи с Трампом

    В США рассмотрят возможность встречи Трампа с Ким Чен Ыном

    Судно у берегов Йемена подало сигнал бедствия

    На Аляске оценили идею строительства тоннеля из России

    Российские военные спасли раненого украинского бойца от дронов ВСУ

    Женщина оставила младенца у мусорных баков в Петербурге из-за нервного срыва

    Раскрыт полный маршрут полета Путина на саммит в Будапеште

    Бесследно пропавшую в тайге российскую семью заподозрили в бегстве

    В российском регионе после введения ограничений на продажу алкоголя стали больше пить

    Путешественница описала отношение к русским в Панаме фразой «чувствовала настороженность»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости