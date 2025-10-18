Женщина оставила младенца у мусорных баков в Петербурге из-за нервного срыва

Следователи задержали женщину, оставившую младенца у мусорных баков в Петербурге

Следователи задержали женщину, оставившую коляску с младенцем у мусорных баков в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главного следственного управления Следственного комитета России по городу.

По данным источника, 17 октября прохожий нашел ребенка на улице и немедленно заявил об этом в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что матерью новорожденной девочки оказалась 35-летняя женщина, ранее привлекавшаяся к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. На допросе она призналась, что бросила младенца из-за финансовых проблем и нервного срыва. Задержанная раскаялась и признала вину.

В середине сентября житель Нефтеюганска бросил чужого девятимесячного ребенка в холле гостиницы и сбежал. Мужчина согласился присмотреть за сыном 33-летней знакомой, которая отлучилась в магазин, но затем оставил коляску и ушел.

