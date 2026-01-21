Россиянка украла с улицы Москвы снегоуборочную машину

В Москве задержали укравшую снегоуборочную машину женщину

В Москве задержали ранее судимую 39-летнюю россиянку, подозреваемую в краже. Об этом сообщает столичное управление МВД.

По данным следствия, в Тимирязевском районе Москвы убиравший ручной снегоуборочной машиной улицу дворник решил немного отдохнуть. Он оставил аппарат на улице и отошел в подсобное помещение, забрав ключи зажигания. Однако, когда вернулся машины не обнаружил. Запись с камер наблюдения зафиксировала как женщина заметившая агрегат укатила его прочь. Выяснилось, что подозреваемая ранее имела судимость. Материальный ущерб составил 139 тысяч рублей. Похищенное вернули законному владельцу.

