Силовые структуры
18:11, 19 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин пошел на преступление ради самогона

Житель Кубани украл из магазина кофе и сладости, чтобы обменять их на самогон
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Краснодаре сотрудники полиции задержали мужчину, который украл кофе и сладости из магазина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом главке МВД России.

Преступление было совершено в магазине на улице имени Комарова. Злоумышленником оказался 40-летний местный житель. Ранее он не был судим.

Мужчина украл кофе и сладости, угрожая продавцу ножом. Украденное мужчина обменял на самогон.

Ранее в Москве суд взял под стражу 33-летнего уроженца Оренбурга за нападение с ножом на двух прохожих. В полицию о произошедшем сообщили очевидцы.

