Россиянин пошел на преступление ради самогона

Житель Кубани украл из магазина кофе и сладости, чтобы обменять их на самогон

В Краснодаре сотрудники полиции задержали мужчину, который украл кофе и сладости из магазина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом главке МВД России.

Преступление было совершено в магазине на улице имени Комарова. Злоумышленником оказался 40-летний местный житель. Ранее он не был судим.

Мужчина украл кофе и сладости, угрожая продавцу ножом. Украденное мужчина обменял на самогон.

