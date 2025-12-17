Мужчина с ножом напал на прохожих в Москве

В Москве суд взял под стражу мужчину за нападение с ножом на двух прохожих

В Москве суд взял под стражу 33-летнего уроженеца Оренбурга за нападение с ножом на двух прохожих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба столичного главка МВД России.

По предварительным данным, на улице Покровка между мужчиной и группой молодых людей произошел конфликт, который перерос в потасовку. В результате оренбуржец достал предмет, похожий на нож, и им ударил одного оппонента в область груди и поясницы, а другого — в бедро.

О поножовщине в полицию сообщили очевидцы. Мужчину с ножом задержали на месте, у него были признаки опьянения. Пострадавших госпитализировали, одному из них причинен тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

