Сексолог успокоил мужчин с небольшим размером пениса

Сексолог Рафаэль Брага заявил, что большой пенис не гарантирует усиление приятных ощущений во время секса. На эту тему он поговорил с изданием Metropoles.

«Мы живем в культуре, которая до сих пор считает внушительный размер пениса главной составляющей хорошего секса, но на практике удовольствие не пропорционально его длине», — рассказал Брага.

По его словам, у женщин чувствительные рецепторы сосредоточены в основном у входа во влагалище. Именно поэтому размер гениталий не влияет на интенсивность ощущений партнерши во время секса. Более того, обладателям больших пенисов на протяжении всего полового акта, как правило, приходится проявлять осторожность, чтобы избежать дискомфорта, отметил специалист.

