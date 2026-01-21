Северная Корея заработала сотни миллионов на торговле волосами

Ланьков: Волосы и парики стали важной статьей экспортных доходов КНДР

КНДР скопировала опыт Южной Кореи, когда начала активно экспортировать волосы и парики. Об этом «Ленте.ру» рассказал профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков. Так он прокомментировал новость о том, что в 2025 году Северная Корея продала Китаю париков и других изделий из волос на 190,55 миллиона долларов, или почти на шесть процентов больше, чем в 2024 году.

Ланьков призвал обратить внимание на историю южнокорейского экспорта. Если сегодня Сеул поставляет на внешний рынок контейнеровозы и микросхемы, то в 1960-е годы одной из главных статей его экспорта были именно парики.

«Парики, волосы и накладные ресницы стали играть заметную роль в северокорейском экспорте уже несколько лет назад. А что же еще делать? У Северной Кореи очень ограниченные возможности по производству товаров, которые пользуются спросом на мировом рынке. Да, они строят ракеты и даже какие-то подводные лодки, но делается это за счет максимальной концентрации всех имеющихся скромных ресурсов. И ни на что другое, кроме ВПК, не остается возможностей», — рассказал профессор.

Ланьков призвал не думать, будто волосы для экспорта власти КНДР изымают у населения принудительно. По его словам, речь идет об обыкновенных волосах обыкновенных корейских женщин, тем более что длинные прически там носить не очень принято.

«А поскольку это экспортный товар, то подозреваю, что за сдачу собственных волос платят очень неплохо. И более того, большая часть предприятий, которые делают эти парики, может быть фактически частной и лишь формально регистрироваться как государственная собственность», — констатировал востоковед.

По данным Главного таможенного управления КНР, торговля Китая с Северной Кореей в 2025 году вернулась к допандемийному уровню. Соответствующий показатель вырос на 25 процентов по сравнению с предыдущим годом и составил 2,73 миллиарда долларов.

