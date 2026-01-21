СК установит причину обрушения ТЦ в Новосибирске

СК выяснит, почему кровля обрушившегося ТЦ в Новосибирске не выдержала снега

Следователи выяснят, почему конструкция обрушившегося ТЦ в Новосибирске не выдержала снег. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела криминалистики СУ СК России по Новосибирской области Олега Шемелова.

Обрушение произошло в торговом центре на улице Наумова.

«Будут изыматься части конструкции, из которых здание сделано, документация вся — как это здание вводилось в эксплуатацию, как проверялось», — заявил Шемелов.

Также он подчеркнул, что следователи выяснят, кто должен был убирать снег с крыши, а кто — следить за данным процессом.

Ранее в сети появилось видео с обрушением крыши торгового центра в Новосибирске.