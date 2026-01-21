Состояние застрявших в горах Антарктиды российских альпинистов описали словом «кайфуют»

Застрявшие в горах Антарктиды российские альпинисты уже находятся в лагере

Российские альпинисты, которые оказались в снежной ловушке в горах Антарктиды, уже находятся в лагере, где «кушают и кайфуют». Такой фразой их состояние описала менеджер «Клуба 7 Вершин» Люси Ильина, ее слова передает «360».

Собеседница телеканала объяснила, что группа из 12 человек вовсе не застревала в горах на шесть дней. Они попали в пургу, однако это нормально для местной погоды, добавила она. Один из гидов Александр Дорожуков поделился, что путешественники чувствуют себя хорошо, хоть и замерзли.

«Действовали по плану, все живы, все здоровы. Уже в лагере. Сегодня вылетаем на Большую землю.<...> Никаких нештатных ситуаций не было. Было тяжеловато. Бывает, это горы, это альпинизм», — заключил он.

Ранее сообщалось, что группа застряла на потухшем вулкане Сидли. Из предполагаемых 4,2 тысячи метров россияне смогли одолеть полторы тысячи и стали заложниками непогоды.