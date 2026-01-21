Спрогнозирован ответ России на атаку на Адыгею

Дандыкин допустил применение «Орешника» после удара по Адыгее

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, как Россия может ответить на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Адыгею. В разговоре с MK.RU он допустил применение «Орешника».

«Ответным ударом может стать "Орешник" в боевом снаряжении. Хоть и начались дискуссии, мол, этого не случится, потому что у нас такого нет. Но давайте не будем забывать, что "Орешник" изначально предназначен для того, чтобы нести ядерные боеголовки... Вполне вероятно, что боятся его», — заявил он. При этом Дандыкин отметил, что бить необходимо превентивно, а не в ответ на действия противника.

Эксперт также допустил переход в наступление по всей границе, в том числе и в Черниговской области. «Но если заходить, то, по-хорошему, противника надо отбрасывать на сто километров вглубь, до Днепра», — заключил он, подчеркнув, что действовать надо, пока продолжается зима, поскольку наступать весной будет весьма проблематично.

ВСУ атаковали республику в ночь на 21 января. Начавшийся в результате пожар повредил не менее 25 квартир жилого дома в поселке Новая Адыгея. Также полностью сгорели 15 машин, еще несколько повреждены.