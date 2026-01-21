Реклама

21:19, 21 января 2026Россия

Спрогнозирован ответ России на атаку на Адыгею

Дандыкин допустил применение «Орешника» после удара по Адыгее
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, как Россия может ответить на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Адыгею. В разговоре с MK.RU он допустил применение «Орешника».

«Ответным ударом может стать "Орешник" в боевом снаряжении. Хоть и начались дискуссии, мол, этого не случится, потому что у нас такого нет. Но давайте не будем забывать, что "Орешник" изначально предназначен для того, чтобы нести ядерные боеголовки... Вполне вероятно, что боятся его», — заявил он. При этом Дандыкин отметил, что бить необходимо превентивно, а не в ответ на действия противника.

Эксперт также допустил переход в наступление по всей границе, в том числе и в Черниговской области. «Но если заходить, то, по-хорошему, противника надо отбрасывать на сто километров вглубь, до Днепра», — заключил он, подчеркнув, что действовать надо, пока продолжается зима, поскольку наступать весной будет весьма проблематично.

ВСУ атаковали республику в ночь на 21 января. Начавшийся в результате пожар повредил не менее 25 квартир жилого дома в поселке Новая Адыгея. Также полностью сгорели 15 машин, еще несколько повреждены.

