Наука и техника
17:22, 21 января 2026Наука и техника

США спасли программу F/A-XX

TWZ: США спасли программу палубного истребителя нового поколения F/A-XX
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Палата представителей и Сенат США согласовали законопроект о выделении около 900 миллионов долларов на программу, предполагающую создание палубного истребителя нового поколения F/A-XX. Об этом сообщает издание TWZ.

Портал напоминает, что в рамках программы F/A-XX предполагается создание истребителя шестого поколения — замены самолетов F/A-18E/F Super Hornet и E/A-18 Growler.

«Соглашение предусматривает выделение 897 260 000 долларов сверх бюджета президента на 2026 финансовый год для продолжения разработки F/A-XX и обязывает министра обороны использовать эти и любые ранее выделенные средства для заключения контракта на разработку и производство с одним исполнителем в соответствии со стратегией закупок для достижения ускоренной начальной оперативной готовности», — говорится в заявлении парламентариев.

В октябре агентство Reuters сообщило, что Пентагон утвердил проект истребителя нового поколения для Военно-морских сил США.

