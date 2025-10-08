Наука и техника
05:40, 8 октября 2025Наука и техника

Пентагон утвердил проект истребителя нового поколения

Reuters: Пентагон утвердил проект истребителя нового поколения для ВМС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: US Joint Staff / Global Look Press

Пентагон утвердил проект истребителя нового поколения для Военно-морских сил (ВМС) США, пишет Reuters.

По данным агентства, министерство обороны США до конца этой недели может выбрать компанию-подрядчика для проектирования и строительства палубных истребителей. Как уточнили журналисты, Пентагон рассматривает авиастроительные корпорации Boeing и Northrop Grumman.

Издание отметило, что боевой самолет получит название F/A XX и заменит собой F/A-18E/F Super Hornet, который эксплуатируется с 1990-х годов.

Ранее сообщалось, что российский истребитель пятого поколения Су-57 может превзойти американские F-35 Lightning II, однако для реализации преимуществ самолета нужны достаточные темпы производства.

    Все новости