Мир
07:38, 21 января 2026

Стало известно о скандале в Польше из-за унижения Сикорского

Депутат Яблоньский: Польша привела отношения с Индией в критическое состояние
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Reuters

Депутат партии «Право и справедливость» Павел Яблоньский заявил, что отношения между Варшавой и Нью-Дели достигли критической отметки. Об этом он высказался в социальной сети X.

Яблоньский указал, что глава МИД Индии Субраманьям Джайшканкар отчитал польского коллегу Радослава Сикорского.

«Ситуация, когда во время публичной части двусторонних переговоров один министр иностранных дел отчитывает другого, на языке дипломатии является сигналом того, что отношения между двумя странами абсолютно фатальны», — сказал парламентарий.

Накануне Джайшканкар на переговорах в Дели обвинил Сикорского в двойных стандартах. Он напомнил о позиции Польши по индо-пакистанскому и украинскому конфликтам.

Ранее Сикорский поддержал захват США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По его мнению, с хорошим парнем этого бы не случилось.

