17:09, 21 января 2026Мир

Трамп пообещал помогать Венесуэле

Трамп: США будут помогать Венесуэле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США будут оказывать помощь народу Венесуэлы, заявил президент Соединенных Штатов на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Трансляцию его выступления ведет Белый дом.

«20 лет назад Венесуэла была прекрасной страной, но теперь нет. Мы будем им помогать», — пообещал американский лидер.

Ранее стало известно, что уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес посетит Штаты. Однако, отметил высокопоставленный американский источник в беседе с Reuters, расписание возможного визита еще не готово.

