15:52, 21 января 2026

Уполномоченный президент Венесуэлы посетит США

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес посетит США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jesus Vargas / Getty Images

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес посетит США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

При этом, по его словам, расписание возможного визита еще не готово. «В настоящее время в расписании ничего не запланировано», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Конгрессе США выбрали главу венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо в качестве нового лидера Венесуэлы. Сообщалось, что члены Комитета по иностранным делам Палаты представителей всецело поддержали лидера венесуэльской оппозиции, покидая закрытую встречу с ней в Капитолии.

Член Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что у Мачадо есть «все необходимое», чтобы возглавить страну.

