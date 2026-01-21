Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:37, 21 января 2026Мир

Конгресс США выбрал нового лидера Венесуэлы

Конгресс США выбрал главу оппозиции Мачадо в качестве лидера Венесуэлы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Конгресс США выбрал главу венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо в качестве нового лидера Венесуэлы. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Она именно тот лидер, который должен вывести Венесуэлу на новый уровень. Необходим переход к демократии и к выборам, и я думаю, что это должно произойти в кратчайшие сроки», — заявил член палаты представителей от штата Техас Майк Лоулер.

По данным издания, члены Комитета по иностранным делам Палаты представителей всецело поддержали лидера венесуэльской оппозиции, покидая закрытую встречу с ней в Капитолии. Член Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что у Мачадо есть «все необходимое», чтобы возглавить страну.

Ранее стало известно, что временный президент Венесуэлы Делси Родригес и Мачадо борются за симпатию президента США Дональда Трампа. Политики пытаются убедить «непредсказуемого человека», что именно они — подходящие люди для руководства переходным периодом в Венесуэле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Конгресс США выбрал нового лидера Венесуэлы

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Трамп назвал условие полного уничтожения Ирана

    Россиянка отказала в сексе за деньги таксисту в Мексике и была жестоко избита

    Стало известно о тяжелых боях в российском приграничье

    Россиянка отхлестала поводком чужого годовалого ребенка

    Двойной удар «Искандера» по крупному скоплению бойцов ВСУ попал на видео

    Невеста уличила жениха в измене во время свадьбы

    ФСБ предотвратила теракт в российском отделе полиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok