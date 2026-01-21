Конгресс США выбрал нового лидера Венесуэлы

Конгресс США выбрал главу оппозиции Мачадо в качестве лидера Венесуэлы

Конгресс США выбрал главу венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо в качестве нового лидера Венесуэлы. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Она именно тот лидер, который должен вывести Венесуэлу на новый уровень. Необходим переход к демократии и к выборам, и я думаю, что это должно произойти в кратчайшие сроки», — заявил член палаты представителей от штата Техас Майк Лоулер.

По данным издания, члены Комитета по иностранным делам Палаты представителей всецело поддержали лидера венесуэльской оппозиции, покидая закрытую встречу с ней в Капитолии. Член Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что у Мачадо есть «все необходимое», чтобы возглавить страну.

Ранее стало известно, что временный президент Венесуэлы Делси Родригес и Мачадо борются за симпатию президента США Дональда Трампа. Политики пытаются убедить «непредсказуемого человека», что именно они — подходящие люди для руководства переходным периодом в Венесуэле.