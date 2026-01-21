Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:25, 21 января 2026Мир

Трамп заявил о гордости Бога за него

Трамп считает, что Бог гордится проделанной американским лидером работой
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что Бог горд за него и за ту работу, которую он проделал, находясь на своем посту. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Думаю, Бог очень гордится проделанной мной работой. В том числе и в области религии. И это включает религию», — сказал президент. Он подчеркнул, что его администрация старается защищать множество людей, которых убивают из-за их приверженности к той или иной религии.

Кроме того, считает Трамп, помимо Бога работой его администрации гордится «очень много людей».

Ранее американский президент заявил, что США всегда готовы прийти на помощь НАТО, однако он сомневается, что Североатлантический альянс сделает то же для Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали три российских региона. В Белгородской области в результате удара погиб чиновник

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Спецпредставитель Путина назвал единственный возможный выбор для ЕС

    Стала известна цена человеческих голов и тел у торговцев органами

    Экзотическая ягода оказалась союзником против ожирения и метаболических нарушений

    Стало известно о нехватке 100 миллионов долларов на импорт газа на Украину

    Трамп заявил о гордости Бога за него

    Кличко заявил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Киеве

    Финалистка конкурса красоты 10 лет охотилась на мошенницу, выдававшую себя за мужчин. Она отправила ее в тюрьму трижды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok