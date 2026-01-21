Трамп заявил о гордости Бога за него

Трамп считает, что Бог гордится проделанной американским лидером работой

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что Бог горд за него и за ту работу, которую он проделал, находясь на своем посту. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Думаю, Бог очень гордится проделанной мной работой. В том числе и в области религии. И это включает религию», — сказал президент. Он подчеркнул, что его администрация старается защищать множество людей, которых убивают из-за их приверженности к той или иной религии.

Кроме того, считает Трамп, помимо Бога работой его администрации гордится «очень много людей».

