У России появился неожиданный конкурент на рынке угля

Ланьков: Северная Корея конкурирует с Россией за поставки угля в Китай

Судя по всему, в абсолютных цифрах торговля с Россией приносит Северной Корее заметно больше денег, чем торговля с Китаем. Об этом «Ленте.ру» заявил профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.

Он уточнил, что точной информации сейчас нет, так как все засекречено. Однако для Северной Кореи проблема заключается в том, что торговля с Россией практически полностью сводится к продаже боеприпасов и оружия. Кроме того, Пхеньян поставляет рабочую силу от строителей до саперов. Однако в целом гражданские экономики России и КНДР очень плохо совместимы. Большинство товаров, которые северокорейцы могут делать с приемлемым качеством и продавать за приемлемую цену, в России спросом не пользуются.

«Более того, Северная Корея в каком-то смысле оказалась соперником и конкурентом России, так как обе страны поставляют уголь в Китай», — сказал Ланьков.

Второй по значению пункт северокорейского экспорта — это рыба и другие морепродукты. Потребность в них в России невелика и полностью перекрывается собственным производством. Третья отрасль — товары легкой промышленности. По словам корееведа, теоретически какой-то интерес к ним может существовать, однако на практике товарами легкой промышленности Корея торгует почти исключительно с Китаем. Это объясняется тем, что у мелких китайских предпринимателей есть возможность контролировать качество производства и определять стиль и особенности товара. Делается это через родственные связи, так как в КНР очень большая корейская община. Российская корейская община тоже очень велика, но она потеряла связи с исторической родиной более ста лет назад.

«Российско-корейская торговля покажет отрицательную динамику после прекращения военных действий. Но в статистике этого будет не видно, так как торговля военными товарами там не отражается», — предположил Ланьков.

Что касается остальной торговли, то она будет развиваться только в том случае, если Москва согласится компенсировать убытки российским компаниям, сотрудничающим с КНДР. В противном случае торговля почти прекратится.

В конце августа прошлого года сообщалось, что в некоторых регионах России в продаже появилось пиво, произведенное в КНДР.