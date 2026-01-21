Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:11, 21 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

У России появился неожиданный конкурент на рынке угля

Ланьков: Северная Корея конкурирует с Россией за поставки угля в Китай
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Судя по всему, в абсолютных цифрах торговля с Россией приносит Северной Корее заметно больше денег, чем торговля с Китаем. Об этом «Ленте.ру» заявил профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.

Он уточнил, что точной информации сейчас нет, так как все засекречено. Однако для Северной Кореи проблема заключается в том, что торговля с Россией практически полностью сводится к продаже боеприпасов и оружия. Кроме того, Пхеньян поставляет рабочую силу от строителей до саперов. Однако в целом гражданские экономики России и КНДР очень плохо совместимы. Большинство товаров, которые северокорейцы могут делать с приемлемым качеством и продавать за приемлемую цену, в России спросом не пользуются.

«Более того, Северная Корея в каком-то смысле оказалась соперником и конкурентом России, так как обе страны поставляют уголь в Китай», — сказал Ланьков.

Материалы по теме:
В Северной Корее строят роскошный курорт с видом на ракетный полигон. Как туда заманивают россиян и почему его уже высмеяли в США?
В Северной Корее строят роскошный курорт с видом на ракетный полигон.Как туда заманивают россиян и почему его уже высмеяли в США?
20 января 2025
Биография Ким Чен Ына. Зачем лидер КНДР приехал в Россию?
Биография Ким Чен Ына.Зачем лидер КНДР приехал в Россию?
12 сентября 2023

Второй по значению пункт северокорейского экспорта — это рыба и другие морепродукты. Потребность в них в России невелика и полностью перекрывается собственным производством. Третья отрасль — товары легкой промышленности. По словам корееведа, теоретически какой-то интерес к ним может существовать, однако на практике товарами легкой промышленности Корея торгует почти исключительно с Китаем. Это объясняется тем, что у мелких китайских предпринимателей есть возможность контролировать качество производства и определять стиль и особенности товара. Делается это через родственные связи, так как в КНР очень большая корейская община. Российская корейская община тоже очень велика, но она потеряла связи с исторической родиной более ста лет назад.

«Российско-корейская торговля покажет отрицательную динамику после прекращения военных действий. Но в статистике этого будет не видно, так как торговля военными товарами там не отражается», — предположил Ланьков.

Что касается остальной торговли, то она будет развиваться только в том случае, если Москва согласится компенсировать убытки российским компаниям, сотрудничающим с КНДР. В противном случае торговля почти прекратится.

В конце августа прошлого года сообщалось, что в некоторых регионах России в продаже появилось пиво, произведенное в КНДР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф высказался о прогрессе в завершении конфликта на Украине

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    Встречу делегаций Украины и США на форуме в Давосе анонсировали

    Москвичей предупредили о затяжных морозах

    Количество нераспроданных машин в России подсчитали

    Врач рассказал о главных провокаторах проблем со здоровьем в XXI веке

    Раскрыто происхождение опасной «химической приблуды» ВСУ

    Стали известны условия повторного аукциона по продаже аэропорта Домодедово

    Сразу двоих замминистра задержали в российском регионе за хищения из бюджета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok