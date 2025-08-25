Экономика
12:16, 25 августа 2025

В России начали продавать северокорейское пиво

В российских регионах начали продавать произведенное в КНДР пиво Tumangang 11
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Пиво, произведенное в КНДР, с середины августа поступило в продажу в некоторых российских регионах. Об этом со ссылкой на директора компании-импортера из Владивостока «Восток-Энергия» Станислава Бусика сообщает «РБК Вино».

Продукцию марки Tumangang 11 с примерной розничной стоимостью в 160 рублей за 0,5 литра начали продавать в Дальневосточном федеральном округе и Якутии, говорится в публикации.

Речь идет о светлом лагере и темном стауте, изготовленных Rason Ryongson General Processing Factory, которая базируется в городе Расон на границе с Россией и Китаем. Отмечается, что пивоварня предприятия работает с 2020 года.

Расширение географии ввоза пива из-за рубежа, ставшее заметным в текущем году — ранее, например, российские импортеры заявили о поставках пива из Доминиканы, Вьетнама, Бразилии и ЮАР — эксперты ранее связывали с ростом в 2025-м импортных пошлин на этот вид слабоалкогольной продукции из недружественных РФ стран с 0,1 до 1 евро за литр, а также со стремлением ретейлеров «удивлять потребителя».

