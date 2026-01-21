Реклама

Наука и техника
20:12, 21 января 2026Наука и техника

Ученые открыли первую в 2026 году комету

ИКИ РАН: Ученые открыли первую в 2026 году комету в рамках программы MAPS
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

Ученые открыли первую комету 2026 года. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российский академии наук (ИКИ РАН) со ссылкой на Международный астрономический союз.

В публикации говорится, что обнаружена комета, получившая название C/2026 A1 (MAPS). В ИКИ РАН дополнили, что она наблюдалась 13 января 2026 года в обсерватории AMACS1 в рамках программы MAPS.

Комета находится на расстоянии около 200 миллионов километров от Солнца. Предположительно, она является одним из фрагментов Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась почти 1000 лет назад.

«Комету ждет при этом не менее удивительная судьба. Согласно расчетам, только что открытое небесное тело закончит свою жизнь 4 апреля этого года, когда упадет на Солнце. Небесному телу, образовавшемуся миллиарды лет назад на заре Солнечной системы, остается жить 73 дня», — сообщили ученые.

