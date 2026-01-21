Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:53, 21 января 2026Мир

В Британии указали на страх Зеленского перед Трампом

Меркурис: Зеленский не поехал в Давос из-за страха жесткого приема от Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Британский военный аналитик Александр Меркурис прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского не посещать Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом Меркурис высказался в эфире своего YouTube-канала.

Меркурис предположил, что Зеленский не поехал в Давос из-за страха жесткого приема от президента США Дональда Трампа.

«Зеленский узнал, что Трамп опубликовал сообщение от [президента Франции Эммануэля] Макрона, которое отправлялось в конфиденциальном порядке, и испугался, что если так Трамп обошелся с Макроном, то с ним сделает уже что похуже», — отметил аналитик.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз объяснил отсутствие Зеленского на форуме в Давосе. По его мнению, лидеры других стран выразили нежелание встречаться с украинским президентом.

Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 19 по 23 января. В рамках мероприятия представители политической и деловой элиты обсудят вопросы мировой экономики и международной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп развернул самолет перед Давосом

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Стало известно о нежелании Белого дома видеть Зеленского

    Трамп загадочно ответил на вопрос о захвате Гренландии

    Следователи опровергли еще одну версию пропажи семьи Усольцевых

    Названы вероятные сроки новых торгов по продаже аэропорта Домодедово

    Кличко выступил с обвинениями в адрес Зеленского

    В Европе забыли об Украине из-за Гренландии

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok