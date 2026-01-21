В Британии указали на страх Зеленского перед Трампом

Меркурис: Зеленский не поехал в Давос из-за страха жесткого приема от Трампа

Британский военный аналитик Александр Меркурис прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского не посещать Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом Меркурис высказался в эфире своего YouTube-канала.

Меркурис предположил, что Зеленский не поехал в Давос из-за страха жесткого приема от президента США Дональда Трампа.

«Зеленский узнал, что Трамп опубликовал сообщение от [президента Франции Эммануэля] Макрона, которое отправлялось в конфиденциальном порядке, и испугался, что если так Трамп обошелся с Макроном, то с ним сделает уже что похуже», — отметил аналитик.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз объяснил отсутствие Зеленского на форуме в Давосе. По его мнению, лидеры других стран выразили нежелание встречаться с украинским президентом.

Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 19 по 23 января. В рамках мероприятия представители политической и деловой элиты обсудят вопросы мировой экономики и международной безопасности.

