В деле о теракте в отношении генерала Кириллова поставили точку

Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор троим фигурантам дела о теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Речь идет о Роберте Сафаряне, Батухане Точиеве и Рамазане Падиеве (все трое внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Сафаряна приговорили к 25 годам лишения свободы, Точиева — к 22 годам, а Падиева — к 18. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима.

Осенью 2024 года организаторы спланировали переправку из Польши в Россию компонентов самодельного взрывного устройства (СВУ), замаскированных в бытовые предметы. Их доставили Сафаряну, который хранил компоненты дома. Точиев и Падиев нашли и оплатили конспиративную квартиру для исполнителя теракта.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к пожизненному лишению свободы исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

