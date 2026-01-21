Реклама

Силовые структуры
15:58, 21 января 2026Силовые структуры

Фигуранта дела о теракте против генерала Кириллова приговорили к высшей мере наказания

Суд приговорил фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова к пожизненному
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin/NEWS.ru / Globallookpress.com

Второй Западный окружной военный суд приговорил к высшей мере наказания Ахмаджона Курбонова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за теракт в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Исполнителя теракта приговорили к пожизненному лишению свободы. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По версии следствия, Курбонов под контролем своих кураторов собрал самодельное взрывное устройство (СВУ), снарядил его поражающими элементами и закрепил на электросамокат. Транспортное средство осужденный разместил около подъезда дома, в котором проживал Кириллов. Дождавшись выхода генерал-лейтенанта на улицу, Курбонов под контролем организаторов преступления дистанционно привел СВУ в действие, а потом попытался скрыться на конспиративной квартире.

Ранее сообщалось, что части СВУ для теракта замаскировали под стройматериалы.

