Силовые структуры
09:20, 5 января 2026Силовые структуры

Раскрыты новые подробности теракта против генерала Кириллова

Части СВУ для подрыва генерала Кириллова замаскировали под стройматериалы
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова подорвали при помощи самодельного взрывного устройства (СВУ), части которого замаскировали под стройматериалы. О новых подробностях теракта пишет ТАСС.

Выяснилось, что подозреваемый в ликвидации военного Ахмаджон Курбонов соорудил взрывчатку в одной из 10 арендованных квартир.

Прежде также сообщалось, что детали для устройства доставили в Россию из Польши. Посылки с компонентами отправили под видом бытовой техники. Все они прибыли на имя Роберта Сафаряна, одного из четырех исполнителей подрыва.

