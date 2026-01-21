В Госдуме высказались об ограничении доступа к соцсетям для несовершеннолетних

Депутат Милонов: Родители должны иметь право запрещать детям доступ к соцсетям

Одним из возможных вариантов ограничения доступа несовершеннолетних к соцсетям является предоставление родителям права на одобрение или запрет регистрации их детей. Такой способ в разговоре с «Лентой.ру» озвучил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Надо предоставить родителям право разрешать или запрещать детям создавать аккаунты. Также важно следить, как на ребенка воздействуют социальные сети. Если, к примеру, он не готовит домашние задания, у него плохая успеваемость, можно дополнительно закрывать доступ», — предложил депутат.

Он подчеркнул, что ответственность за воспитание детей несут их родители, поэтому так необходимо предоставить им возможность контроля за такой важной частью жизни ребенка как социальные сети.

«Я в принципе не сторонник того, чтобы дети сидели в соцсетях. Но, как минимум, это должно быть под контролем родителей. Потому что соцсети для неустойчивой детской психики могут стать доминантой в жизни. И жесткое регулирование, право определять, будет ли у ребенка доступ в соцсети, должно оставаться за родителями», — заключил Милонов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заговорил о запрете соцсетей для детей и подростков. Принять соответствующие меры лидер французской республики намерен до того момента, как покинет президентское кресло в 2027 году. Позже о запрете соцсетей для детей до 16 лет заговорили в Казахстане.