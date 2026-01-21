Реклама

В Казахстане раскрыли подробности о расследовании причин крушения самолета AZAL

Сауранбаев: Казахстан не получил данные лабораторий по крушению самолета AZAL
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Казахстан еще не получил данные от иностранных лабораторий по крушению самолета авиакомпании AZAL. Об этом заявил министр транспорта республики Нурлан Сауранбаев, передает издание Haqqin в своем Telegram-канале.

«Нет, мы пока не получили (...) По внутреннему соглашению мы договорились и передали лабораторное исследование двум сторонам Российской Федерации и азербайджанской стороны», — отметил министр.

По его словам, Азербайджан передал данные зарубежным экспертам, а итоговый отчет будет опубликован после получения данных из лабораторий.

Ранее посол Азербайджана в России Рахман Сагиб оглы Мустафаев заявил, что отношения Баку и Москвы в 2025 году успешно развивались практически по всем направлениям, несмотря на обострение, произошедшее после декабря 2024 года, когда произошло крушение самолета Embraer 190 азербайджанской компании AZAL.

