В Казахстане раскрыли подробности о расследовании причин крушения самолета AZAL

Казахстан еще не получил данные от иностранных лабораторий по крушению самолета авиакомпании AZAL. Об этом заявил министр транспорта республики Нурлан Сауранбаев, передает издание Haqqin в своем Telegram-канале.
«Нет, мы пока не получили (...) По внутреннему соглашению мы договорились и передали лабораторное исследование двум сторонам Российской Федерации и азербайджанской стороны», — отметил министр.
По его словам, Азербайджан передал данные зарубежным экспертам, а итоговый отчет будет опубликован после получения данных из лабораторий.
Ранее посол Азербайджана в России Рахман Сагиб оглы Мустафаев заявил, что отношения Баку и Москвы в 2025 году успешно развивались практически по всем направлениям, несмотря на обострение, произошедшее после декабря 2024 года, когда произошло крушение самолета Embraer 190 азербайджанской компании AZAL.