В Казахстане раскрыли подробности о расследовании причин крушения самолета AZAL

Сауранбаев: Казахстан не получил данные лабораторий по крушению самолета AZAL

Казахстан еще не получил данные от иностранных лабораторий по крушению самолета авиакомпании AZAL. Об этом заявил министр транспорта республики Нурлан Сауранбаев, передает издание Haqqin в своем Telegram-канале.

«Нет, мы пока не получили (...) По внутреннему соглашению мы договорились и передали лабораторное исследование двум сторонам Российской Федерации и азербайджанской стороны», — отметил министр.

По его словам, Азербайджан передал данные зарубежным экспертам, а итоговый отчет будет опубликован после получения данных из лабораторий.

Ранее посол Азербайджана в России Рахман Сагиб оглы Мустафаев заявил, что отношения Баку и Москвы в 2025 году успешно развивались практически по всем направлениям, несмотря на обострение, произошедшее после декабря 2024 года, когда произошло крушение самолета Embraer 190 азербайджанской компании AZAL.