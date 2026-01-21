Реклама

Экономика
14:52, 21 января 2026Экономика

В Москве начал таять снег

Синоптик Леус: Высота снежного покрова в Москве уменьшилась на 2 сантиметра
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Снежный покров в столице продолжает уменьшаться, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

За последние сутки высота снежного покрова в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, уменьшилась еще на 2 сантиметра и к утру среды составила 32 сантиметра, что лишь на 3 сантиметра, или 10 процентов, выше климатической нормы сегодняшнего дня.

На других метеостанциях мегаполиса снега от 35 сантиметров в Тушино до 41 сантиметра в МГУ. В Новой Москве высота снежного покрова составляет 43 сантиметра. На территории Подмосковья снега от 30 сантиметров в Ново-Иерусалиме и от 31 сантиметра в Дмитрове до 46 сантиметров в Серпухове и 47 сантиметров в Черустях.

В предстоящие сутки заметных изменений высоты снежного покрова регионе не ожидается.

Ранее москвичам предсказали резкое похолодание в выходные, 24 и 25 января. Ночные температуры будут в диапазоне 20-25 градусов, а дневные температуры 15-20 градусов.

