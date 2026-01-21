Реклама

Экономика
09:07, 21 января 2026

Москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптик Вильфанд: В выходные в Москве похолодает до минус 25 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В ближайшие выходные в Москве прогнозируется резкое похолодание. Об этом жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством РИА Новости.

«Наиболее серьезные (прогнозы) по похолоданию в выходные. Сейчас, по расчетам, ночные температуры будут в диапазоне 20-25 градусов, а дневные температуры 15-20 градусов», — поделился информацией синоптик.

Ранее специалисты Гидрометцентра сообщили, что в Москве 21 января ожидается небольшой снег и гололедица. Днем температура составит от минус двух до минус четырех градусов, а в ночные часы похолодает до минус 11. В Московской области в дневные часы столбики термометров покажут минус два-семь градусов, а ночью — до минус 13.

