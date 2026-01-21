Реклама

14:29, 21 января 2026Россия

В одном из южных городов России объявили воздушную тревогу

Севастопольский губернатор Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал градоначальник под опубликованным в канале видео с сигналом опасности. Каких-либо других подробностей Развожаев не привел.

Telegram-канал, освещающий ситуацию на Крымском мосту, по состоянию на 14:00 мск не сообщал о перекрытии движения на объекте.

Ранее стало известно, что системой противовоздушной обороны в ходе отражения массированного ночного налета беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены 32 дрона. Больше всего было уничтожено над Брянской областью и Крымом — по девять единиц над каждым регионом.

