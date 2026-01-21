Реклама

Россия
11:51, 21 января 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на заявление Трампа о наличии у США не известного никому оружия

Депутат Колесник назвал доллар оружием Трампа при захвате Мадуро
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Президент США Дональд Трамп во время захвата главы Венесуэлы Николаса Мадуро применил известное всем оружие — доллар, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на заявление американского лидера о наличии у Вашингтона не известного никому боевого средства.

Если про это оружие никто не знает, значит, его и нет

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

«Какая-то там леденящая душу история, что вся охрана [Мадуро] была выключена, якобы там кровь из ушей, за головы все схватились. Я думаю, оружие было другое применено. У меня ощущение, что все-таки там было оружие, которое все видели и знают. Называется оно доллар. Там без подкупа и предательства где-то в ближнем кругу не обошлось», — отметил Колесник.

Ранее Трамп заявил, что США обладают оружием, о котором никто не знает. Так американский лидер прокомментировал заявления о применении силами страны звукового оружия при похищении главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

3 января Трамп сообщил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из Венесуэлы в США.

