В России оценили «торговую базуку» Евросоюза против США

Дмитриев: ЕС хочет получить похвалу от Байдена с помощью торговой базуки

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал идею «торговой базуки» Евросоюза (ЕС) против США. Об этом он написал в социальной сети X, ответив на статью Politico.

Дмитриев оценил «торговую базуку» Евросоюза против США и предположил, что таким образом некоторые страны хотят получить одобрение от экс-президента США Джо Байдена.

«Храбрые члены ЕС хотят "применить свою торговую базуку" против США — они хотят, чтобы Байден гордился ими», — допустил он.

К своему посту Дмитриев добавил GIF-изображение, на котором Байден говорит следующее: «Вы такие храбрые».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон нашел «базуку» против президента США Дональда Трампа. По его мнению, ЕС следует использовать «инструмент противодействия принуждению» (anti-coercion instrument).