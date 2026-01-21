Реклама

Россия
12:58, 21 января 2026Россия

В российском городе обрушилась крыша торгового центра

В Новосибирске обрушилась крыша торгового центра
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Крыша торгового центра (ТЦ) обрушилась в Новосибирске. О происшествии сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По предварительным данным, повреждения получили автомобили, припаркованные рядом со зданием на улице Наумова, 26. Информации о пострадавших пока нет.

Причины произошедшего в ТЦ на данный момент неизвестны.

Ранее стало известно, что в хабаровском торговом центре «Броско Молл» под ногами посетителей с грохотом раскололся пол. Посетители отмечают, что все произошло внезапно, керамогранит раскололся и вздулся, а шум от этого был очень сильным.

