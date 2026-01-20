Реклама

05:52, 20 января 2026Россия

Под ногами посетителей хабаровского ТЦ с грохотом раскололся пол

Mash: В хабаровском ТЦ «Броско Молл» под ногами посетителей раскололся пол
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
В хабаровском торговом центре (ТЦ) «Броско Молл» под ногами посетителей с грохотом раскололся пол. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Посетители отмечают, что все произошло внезапно, керамогранит раскололся и вздулся, а шум от этого был очень сильным. Что стало причиной — неизвестно.

Сотрудники оперативно огородили территорию. Специалисты вскрывают и проверяют плиты.

Буквально неделю назад в торговом центре «Стройпарк» в Подмосковной Балашихе произошел сильный пожар. Возгорание началось в зоне разгрузки и хранения строительных смесей.

В экстренных службах заявили, что к возгоранию привело короткое замыкание из-за дождя. В результате происшествия пострадал охранник ТЦ. Он отравился продуктами горения и получил ожог верхних дыхательных путей.

