Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:03, 12 декабря 2022Россия

Появились подробности о начале пожара в ТЦ в Балашихе

Mash сообщил, что пожар в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе начался с возгорания теплоизоляции
СюжетПожар в Подмосковье

Кадр: МЧС России по Московской области / ТАСС

Пожар в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе начался в зоне, где разгружаются и хранятся сухие строительные смеси. Такие подробности Telegram-каналу Mash сообщили сотрудники ТЦ.

По их словам, сначала загорелась теплоизоляция, после чего огонь перекинулся на стройматериалы. Известно, в этот момент охранники обедали в столовой. Узнав о пожаре, они растянули пожарные рукава, чтобы приступить к тушению, однако к тому времени дым проник уже во все помещения, и сотрудники не смогли сдержать пламя.

По данным канала, пожарная сигнализация торгового центра среагировала на возгорание, но система тушения не сработала.

Ранее сотрудник одного из магазинов рассказал «Ленте.ру», что у ТЦ обвалилась крыша. По его словам, выгорело уже больше половины всей площади «Стройпарка».

О пожаре в торговом центре в Балашихе стало известно утром 12 декабря. По данным регионального МЧС, площадь возгорания достигала девяти тысяч квадратных метров. В ведомстве сообщили, что на данный момент открытое горение ликвидировано.

В экстренных службах заявили, что к возгоранию привело короткое замыкание из-за дождя. В результате происшествия пострадал охранник ТЦ. Он отравился продуктами горения и получил ожог верхних дыхательных путей.

Следственный комитет Подмосковья возбудил по факту пожара уголовное дело о по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. Сотрудники ведомства осмотрят место происшествия и установят причины и обстоятельства возгорания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В российской шахте произошел обвал грунта
В Госдуме сравнили Зеленского с требующей подарков барышней
Москвичам рассказали о погоде на Новый год
Окровавленное письмо пришло в еще одно посольство Украины
Руководство ЗАЭС рассказало о взаимодействии с сотрудниками МАГАТЭ
Бут высказался об участии в выборах
Последствия течи в крыше здания Госдумы в Москве попали на видео
Уголовное дело возбудили после избиения Стаса Барецкого
На Великобританию подали в суд из-за климата
В США предсказали нефтяному рынку большие проблемы в 2023 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.