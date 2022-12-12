Появились подробности о начале пожара в ТЦ в Балашихе

Mash сообщил, что пожар в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе начался с возгорания теплоизоляции

Пожар в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе начался в зоне, где разгружаются и хранятся сухие строительные смеси. Такие подробности Telegram-каналу Mash сообщили сотрудники ТЦ.

По их словам, сначала загорелась теплоизоляция, после чего огонь перекинулся на стройматериалы. Известно, в этот момент охранники обедали в столовой. Узнав о пожаре, они растянули пожарные рукава, чтобы приступить к тушению, однако к тому времени дым проник уже во все помещения, и сотрудники не смогли сдержать пламя.

По данным канала, пожарная сигнализация торгового центра среагировала на возгорание, но система тушения не сработала.

Ранее сотрудник одного из магазинов рассказал «Ленте.ру», что у ТЦ обвалилась крыша. По его словам, выгорело уже больше половины всей площади «Стройпарка».

О пожаре в торговом центре в Балашихе стало известно утром 12 декабря. По данным регионального МЧС, площадь возгорания достигала девяти тысяч квадратных метров. В ведомстве сообщили, что на данный момент открытое горение ликвидировано.

В экстренных службах заявили, что к возгоранию привело короткое замыкание из-за дождя. В результате происшествия пострадал охранник ТЦ. Он отравился продуктами горения и получил ожог верхних дыхательных путей.

Следственный комитет Подмосковья возбудил по факту пожара уголовное дело о по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. Сотрудники ведомства осмотрят место происшествия и установят причины и обстоятельства возгорания.

