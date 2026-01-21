Реклама

10:35, 21 января 2026Силовые структуры

Задержание готовившего теракт в российском отделе полиции попало на видео

ФСБ показала кадры задержания готовящих теракт в отеле полиции в Уфе мигрантов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала на видео задержание готовящих теракт в отделе полиции в Уфе мигрантов из Центральной Азии. Соответствующие кадры опубликованы в ТАСС.

На видео показано, как вооруженные сотрудники ФСБ заходят на территорию дома. Фигуранты открыли огонь. Спустя некоторое время показан ликвидированный террорист.

Ранее сообщалось, что двое злоумышленников планировали напасть на местный отдел полиции. Мигранты являлись членами международной террористической организации, которая запрещена в РФ. Один из них оказал вооруженное сопротивление при задержании и был нейтрализован. Второго удалось задержать.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 («Покушение на теракт») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

