Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:26, 21 января 2026Мир

Захарова прокомментировала слова премьера Бельгии о рабстве Европы

Захарова: Слова премьера Бельгии о рабстве Европы являются криком ужаса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о рабстве Европы являются криком ужаса. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Это трагическая констатация европейской действительности. В этом смысле то, что сказал премьер-министр Бельгии, является криком о даже не помощи, а криком ужаса от того, до чего они себя сами довели», — отметила дипломат.

По ее словам, де Вевер говорил «без сарказма» и «с трагической обреченностью», ясно осознавая положение, в котором оказалась Европа из-за собственных действий.

Ранее де Вевер призвал европейцев объединиться, чтобы не быть рабами президента США Дональда Трампа. «Быть счастливым вассалом — это одно, а несчастным рабом — несколько иное», — пояснил политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о тяжелых боях в российском приграничье

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Глава округа под Москвой решил покинуть пост после обвинения в получении взятки

    Пожарный поймал щуку длиной 145 сантиметров и поставил рыболовный рекорд

    Задержание готовившего теракт в российском отделе полиции попало на видео

    Назван неочевидный и простой способ продлить жизнь

    Дочь Юлии Пересильд в откровенном образе снялась для бренда

    Разбившего табличку в память об Анне Политковской в Москве нашли и наказали

    Российскому бюджету предрекли проблемы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok