Захарова прокомментировала слова премьера Бельгии о рабстве Европы

Захарова: Слова премьера Бельгии о рабстве Европы являются криком ужаса

Слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о рабстве Европы являются криком ужаса. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Это трагическая констатация европейской действительности. В этом смысле то, что сказал премьер-министр Бельгии, является криком о даже не помощи, а криком ужаса от того, до чего они себя сами довели», — отметила дипломат.

По ее словам, де Вевер говорил «без сарказма» и «с трагической обреченностью», ясно осознавая положение, в котором оказалась Европа из-за собственных действий.

Ранее де Вевер призвал европейцев объединиться, чтобы не быть рабами президента США Дональда Трампа. «Быть счастливым вассалом — это одно, а несчастным рабом — несколько иное», — пояснил политик.