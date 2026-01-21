Реклама

Зеленского обвинили в критической ситуации в Киеве

Депутат Железняк обвинил Зеленского в критической ситуации в энергетике Киева
Марина Совина
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк прокомментировал ситуацию в энергетическом секторе Киева. Об этом он высказался в беседе с газетой The Times

Железняк обвинил Зеленского в критической ситуации в Киеве и напомнил, что военная администрация, связанная с офисом украинского лидера, работает в столице уже четыре года.

«Мой первый вопрос адресован Зеленскому, особенно после всех этих коррупционных скандалов. У нас есть пять или шесть ситуационных центров для подготовки к российскому нападению», — отметил он.

Ране Зеленский сообщил, что в Киеве без света остались более миллиона человек. «Значительное количество домов без тепла — более 4 тысяч многоквартирных домов», — сообщил он.

