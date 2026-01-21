Реклама

05:00, 21 января 2026Забота о себе

Желающим попробовать популярную секс-практику женщинам дали несколько советов

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom  

Гинеколог Сезар Патез заявил, что женщинам, желающим попробовать такую популярную секс-практику, как фейсситтинг, необходимо соблюдать несколько мер предосторожности. Свои советы он дал в беседе с изданием Metropoles.

«Когда женщина садится на лицо мужчине, это положение должно быть удобным для них обоих. Следует избегать чрезмерного давления на лицо или шею партнера», — подчеркнул Патез. Для этого он порекомендовал следить за осанкой, опираться на руки или колени и чаще делать перерывы.

Следующий совет, который доктор дал женщинам, — следить за тем, чтобы партнер мог свободно дышать. По его словам, действовать надо постепенно и отдавать приоритет физическому комфорту. Интимная гигиена, спокойная обстановка и отсутствие спешки имеют решающее значение. При этом при появлении боли, одышки или дискомфорта практику следует немедленно прекратить, предупредил врач.

Ранее сексолог Алина Михайлова объяснила, почему некоторые мужчины внезапно отказываются заниматься сексом. Одной из причин, по ее словам, является отсутствие новизны в отношениях.

