Желающим попробовать популярную секс-практику женщинам дали несколько советов

Гинеколог Сезар Патез заявил, что женщинам, желающим попробовать такую популярную секс-практику, как фейсситтинг, необходимо соблюдать несколько мер предосторожности. Свои советы он дал в беседе с изданием Metropoles.

«Когда женщина садится на лицо мужчине, это положение должно быть удобным для них обоих. Следует избегать чрезмерного давления на лицо или шею партнера», — подчеркнул Патез. Для этого он порекомендовал следить за осанкой, опираться на руки или колени и чаще делать перерывы.

Следующий совет, который доктор дал женщинам, — следить за тем, чтобы партнер мог свободно дышать. По его словам, действовать надо постепенно и отдавать приоритет физическому комфорту. Интимная гигиена, спокойная обстановка и отсутствие спешки имеют решающее значение. При этом при появлении боли, одышки или дискомфорта практику следует немедленно прекратить, предупредил врач.

