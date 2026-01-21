Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:33, 21 января 2026Забота о себе

Женщинам перечислили шесть неочевидных причин внезапной бессонницы

Психолог Холмс назвала гормональные изменения причиной бессонницы у женщин
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

Врачи Факундо Ногейра и Рамиро Эредиа, а также психолог Мариам Холмс перечислили шесть неочевидных причин бессонницы у женщин. Их слова приводит издание Infobae.

Первой причиной внезапных проблем со сном Холмс назвала гормональные изменения, которые регулярно происходят в женском организме. В качестве примера она привела половое созревание, менструацию, менопаузу, беременность и послеродовой период. Во-вторых, бессонница может возникнуть из-за стресса, вызванного большой ответственностью за ведение домашнего хозяйства и заботу о семье. В-третьих, женщины значительно чаще подвержены ночным размышлениям на различные темы, которые затрудняют засыпание, добавила врач.

Материалы по теме:
Социофобия: по каким признакам распознать и как избавиться от боязни находиться среди людей
Социофобия:по каким признакам распознать и как избавиться от боязни находиться среди людей
8 июля 2025
Как перестать думать о работе в свободное время? Как избавиться от трудоголизма и избежать выгорания: советы психолога
Как перестать думать о работе в свободное время?Как избавиться от трудоголизма и избежать выгорания: советы психолога
8 сентября 2022

По словам Эредии, бессонницу может спровоцировать и апноэ, но это заболевание врачи диагностируют у женщин недостаточно часто, поэтому они не получают адекватное лечение. Кроме того, у женщин чаще встречаются психические расстройства, такие как депрессия и тревога, тесно связанные с нарушением сна.

В свою очередь, Ногейра отметил, что любые привычки, обеспечивающие физическую или умственную стимуляцию, негативно отражаются на качестве ночного отдыха. Среди них он упомянул вечернее использование гаджетов, интенсивную работу или физическую активность перед тем, как лечь в постель, а также систематическое несоблюдение режима сна.

Ранее сомнолог Сью Пикок предупредила, что сон менее шести часов в сутки негативно влияет на здоровье. По ее словам, хронический недосып приводит к проблемам с иммунитетом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Часы Rolex, Land Rover и счет в Цюрихе. Посчитано имущество Зеленского и его супруги

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    Россиянам представят новые шоу

    У России появился неожиданный конкурент на рынке угля

    Песков рассказал о работе Путина над темами прямой линии

    Раскрыты подробности ликвидации готовивших нападение на российских полицейских террористов

    Российский оперуполномоченный поплатился за раскрытие секретной информации

    Части россиян пообещали трескучие морозы

    Великобритания активизировала переговоры о продаже военных кораблей Дании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok