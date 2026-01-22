Реклама

15:27, 22 января 2026

40-летний теннисист фразой «пойду выпью пива» оценил победу в матче Australian Open

Теннисист Вавринка после матча Australian Open: Пойду выпью пива, я заслужил
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка фразой «пойду выпью пива» оценил победу в матче Australian Open-2026. Его слова приводит сайт турнира.

22 января в матче второго круга Australian Open 40-летний Вавринка в пяти сетах победил француза Артюра Жеа: 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3). «Не знаю, как буду восстанавливаться, но я невероятно счастлив. Может, пойду выпью пива, я его заслужил», —прокомментировал результат швейцарец.

Вавринка заявил, что проводит последний Australian Open в карьере. «Я всегда буду бороться, выкладываться на корте на все сто, стараться изо всех сил и стремиться к большему», — добавил он.

Швейцарец — бывшая третья ракетка мира. Он выигрывал золото Олимпийских игр — 2008 в паре с Роджером Федерером. Всего за карьеру Вавринка побеждал на 19 турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) (16 — в одиночном разряде), в том числе на Australian Open-2014, «Ролан Гаррос»-2015 и US Open-2016.

