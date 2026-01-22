Актриса Агата Муцениеце после третьих родов заявила о сложности похудения

Актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце после третьих родов заявила о сложности похудения. Размышления на данную тему появились в ее Telegram-канале.

По словам 36-летней звезды, ей стало сложно сбросить вес, несмотря на тренировки. «Видимо, чем старше становлюсь, тем тяжелее входить в форму. Как будто бы визуально все не так плохо, но на весах мы имеем 61 килограмм», — отметила она.

При этом знаменитость указала, что обычно весит 55 килограммов и в настоящее время не может добиться указанного параметра. «Просто вес стоит колом. Я вообще не ем мучное и сладкое, никаких булок — все исключила. Но опять же надо отдать должное: я не держала никакую диету во время беременности, ноль ограничений было», — пояснила артистка.

